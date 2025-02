Hoe kwam Ginelva (37) uit de Chasséstraat om het leven? Daarover is nog veel onduidelijk

L. verklaart in de rechtbank dat hij niet heeft gezien hoe zijn vriendin gewond is geraakt, omdat hij slaperig op de bank lag. Hij zegt te vermoeden dat ze ongelukkig is gevallen op een voorraadpot en dat die pot vervolgens in stukken is gebroken.

Die verklaring vindt het OM ongeloofwaardig. "Want als dat was gebeurd, dan had de verdachte daar iets van meegekregen moeten hebben", zegt de officier van justitie vandaag in de rechtszaal. Ook vindt het OM dat L. tijdens verschillende verhoren geen consistent verhaal heeft verteld en zijn er vraagtekens bij het feit dat hij pas na vijf minuten 112 belde (L. toetste eerder wel een aantal keer 122 en 11 in).

Reconstructie

Qua bewijs moet justitie het voorlopig met getuigenverklaringen doen, want forensisch onderzoek heeft tot nu toe nog weinig aan het licht gebracht. Onderzoek op basis van een reconstructie in de woning is pas net afgerond en werd daardoor nog niet behandeld in de rechtszaal. Daarnaast zou het in elkaar zetten van de scherven van de voorraadpot meer duidelijkheid moeten geven, maar dat blijkt complexer dan gedacht.