Marokkaanse Amsterdammers houden hart vast: 'Voelt alsof we ons opnieuw moeten verantwoorden'

“We hebben afgelopen week gezien hoe een conflict uit een ander land heel dicht bij kan komen. Dat is op zich niets nieuws, maar de grimmigheid wel”, zegt Boussaid. “Met name het gedrag van voetbalsupporters van Tel Aviv was eng om te zien. Dat daarop gereageerd wordt met geweld, is uitermate treurig en slecht. Daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. Nu is het geëscaleerd en het is moeilijk om die geest weer in de fles te krijgen.”

En daar zijn volgens Boussaid met name de joden en moslims slachtoffer van. Die twee minderheidsgroepen worden nu tegen elkaar uitgespeeld door een kabinet dat moreel leiderschap mist, zegt hij.

Gaza

Ondanks de inzet van achthonderd politieagenten kon de Amsterdamse driehoek donderdag 7 november niet voorkomen dat die nacht uitliep op gewelddadigheden. Maccabi-supporters trokken na afloop door de stad op zoek naar confrontatie. Ondertussen werden tientallen Israëli’s opgejaagd of in elkaar geslagen in de stad. Dat het kon gebeuren, wijt Leila vooral aan een gebrek aan inschattingsvermogen over de intensiteit waarmee Amsterdammers de oorlog in Gaza beleven.

Jongeren zijn gefrustreerd over het feit dat ze niet serieus worden genomen, legt ze uit. “De groep die zich uitspreekt tegen deze verschrikkelijke oorlog wordt weggezet als oproerkraaiers. Terwijl het onacceptabel is wat daar gebeurt. We zijn vierhonderd dagen verder, er zijn 40.000 mensen vermoord en nog steeds durft niemand het hier genocide te noemen.”

Ouders hebben er geen grip op, zegt ze. "Ze kunnen het zelf ook niet meer verdedigen. Hoe moeten ze hun zonen of dochters dan overtuigen van het feit dat ze zich niet mogen uitspreken?"

Dat jongeren nu worden aangesproken op hun Marokkaans zijn, leidt tot verdere escalatie, zegt Leila. “Ik word nu toch al weggezet, dus ik kan mijn emoties net zo goed de ruimte geven. Dat gevoel leeft heel erg.”

Integratieprobleem

‘Een integratieprobleem’, noemde premier Dick Schoof als verklaring voor het geweld tegen de Israëlische en Joodse supporters. Het zou ‘een breder probleem zijn dan dat van een kleine groep jongeren in Amsterdam’. "We moeten het integratiebeleid onder de loep nemen en op een andere manier vormgeven", aldus de premier.