Emad A. veroordeeld tot 22 jaar cel voor 'kloostermoord' Heiloo

Op 11 april nodigde A. de 38-jarige Elias, met wie hij daarvoor samenwerkte in een Amsterdams restaurant, uit voor een ontmoeting. Op camerabeelden is te zien dat de twee na een wandeling het huisje binnenlopen. Kort daarna is er een ruzie te horen met een man die 'ai, ai' roept en smeekt.

Een buurtbewoner verklaarde de ruzie te hebben gehoord en te denken dat het klonk alsof de mannen elkaar te lijf gingen. Emad A. beweert dat hij de man was die in het Arabisch 'au, au' schreeuwde, maar de moeder van Elias spreekt dit tegen.

Bijl, zaag en vuilniszakken

A. vermoordde Elias door hem met een scherp en zwaar voorwerp op zijn hals te slaan, concludeerde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) na onderzoek. Ook bestaat de kans dat hij door het geweld is gestikt.

A. legde in de zaak steeds wisselende verklaringen af. De dood van Elias zou volgens hem een ongeluk zijn geweest, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Vlak voor de moord kocht hij namelijk onder andere een bijl, zaag en vuilniszakken. Hij deed dit om een douche te maken in zijn huisje. Daar had hij toestemming voor gekregen, zo zei hij. Het kloosterterrein waarop hij woonde ontkent dit.