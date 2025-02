Waarom kon er ondanks een verbod toch urenlang gedemonstreerd worden?

Ook bij demonstraties van bijvoorbeeld Extinction Rebellion op de A10 zag je eerder dit jaar dat het nog zeker anderhalf uur duurde voordat aanhoudingen begonnen. Ook die demonstraties waren verboden op de specifieke locatie en ook daar kregen demonstranten een andere plek aangewezen. Het grote verschil: er gold geen noodverordening. Maar een verschil in hoe het protest verliep is er bijna niet.

Het nut van een noodverordening

Naast een demonstratieverbod zit er meer verbonden aan de noodverordening. Zo kan de politie preventief fouilleren in de hele stad. Maar dat kan ook in een veiligheidsrisicogebied, zoals nu in de gehele stad geldt tot na het weekend.

Dus de vraag is: heeft zo'n noodverordening zin wanneer er toch twee uur lang gedemonstreerd kan worden? Volgens Keesman wel: "Het is een bestuurlijke maatregel die de burgemeester oplegt. Die wil zich kunnen beroepen op die noodverordening zodat de politie kan optreden. Maar dat zegt niets over waarom het zo lang duurt."

Volgens de socioloog had het nog veel langer kunnen duren als die noodverordening er niet was geweest: "Dan is er niet direct reden de demonstratie te beëindigen en moet de driehoek zich eerst weer buigen over de vraag of er strafbare feiten zijn."