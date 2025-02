Verrassende wending: IJ-Ferrari keert mogelijk toch terug naar Amsterdam

Aan de Ferrari kleeft een bijzonder verhaal. Nadat brandweerduikers de sportwagen per toeval hadden gevonden, bleek dat hij was gestolen in de jaren '90. De zaak was inmiddels verjaard en niemand kon meer worden vervolgd.

Netflix-serie of aquarium Artis

Na de vondst zou de wagen naar de sloop gaan, maar bij de autosloperij konden ze dat niet over hun hart verkrijgen. Daar hoopten ze dat de auto in het nieuwe aquarium van Artis zou komen, maar die wens kwam niet uit. Later waren er plannen om de auto te gebruiken in een Netflix-serie, maar ook dit bleef bij plannen.