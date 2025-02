Betalen voor ophalen grofvuil werkt niet: 500 extra meldingen van afvaldumpingen

Sinds er 22,50 euro betaald moet worden om het grofvuil te laten ophalen is het aantal dumpingen extreem toegenomen. In het laatste half jaar zijn er ongeveer 500 extra meldingen van dumpingen geweest in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De teller staat nu al op 855. In 2023 was dat 332.

"De aantallen zijn van dusdanige proporties dat de conclusie alleen kan zijn dat het probleem substantieel is vergroot. Andere gemeenten in onze regio schetsen een vergelijkbaar beeld", merkt de Hilversumse wethouder Bart Heller op in een brief aan de gemeenteraad.

Gekelderd aantal afspraken

Daarnaast is ook het aantal afspraken met de GAD hard gekelderd. Uit de brief van Heller blijkt dat het aantal gemaakte ophaalafspraken per maand in Hilversum gedaald is van 1.200 naar ongeveer 300 afspraken. Dat is een daling van 75 procent.

Daar staat tegenover dat het aantal bezoekers dat hun grofvuil brengt naar een van de scheidingsstations, wat nog wel gratis is, is toegenomen met 7 procent: van gemiddeld 19.052 per maand in 2023 naar 20.357 in 2024 in Hilversum.

Niet in verhouding

"Wij trekken hieruit de conclusie dat het tarief weliswaar een positieve bijdrage levert aan het aantal mensen dat haar afval zelf wegbrengt, maar dat dit niet in verhouding staat ten opzichte van het aantal mensen dat in plaats van kiest voor een afspraak voor ophalen of zelf wegbrengen, kiest om het afval te dumpen", zo schrijft Heller.

