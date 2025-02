'Een klap in het gezicht', zo noemen omwonenden toekomstplannen Artis

Emil Polak van het managementteam van Artis vertelt dat het om een 'kleine groei' gaat, die niet te merken zal zijn op drukke dagen. De bedoeling is wel dat het op de nu, minder drukke dagen, vooral doordeweeks, drukker gaat worden. "We willen een breder publiek trekken. Er zijn nog veel mensen die niet naar Artis gaan, veel scholen die niet naar Artis gaan. Wij hebben een goed verhaal te vertellen over de natuur, dus we willen dat dat zoveel mogelijk mensen bereikt", aldus Polak. Volgens hem is de ambitie dan ook niet vanuit economisch oogpunt.

Dienstencentrum

De Jongh woont aan het Entrepotdok, waar hij uitzicht heeft op de dierentuin. Volgens de nieuwe plannen zal hij over een paar jaar uitkijken op een 14 meter hoog dienstencentrum, die de dierentuin nodig heeft voor de energietransitie van het park en het personeel. "Er wordt nu gedoucht in de monumentale gebouwen op het park, we willen deze graag gebruiken voor de bezoekers om ons verhaal te vertellen", aldus Polak. Maar De Jongh kan niet begrijpen waarom het centrum 14 meter hoog moet zijn. "Wij hebben met experts gepraat, en die zeggen allemaal vijf meter maximaal", zegt De Jongh.

Ook zijn er nog zorgen over de plannen voor een aanlegsteiger en de bouw van een parkeergarage. "Zo'n parkeergarage stimuleert mensen natuurlijk nog meer om met de auto te gaan. En dat staat haaks op de autoluwe ambities van de gemeente", vertelt Meulink, die vlak naast de parkeerplaats van Artis woont.