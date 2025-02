Personeel in bagagekelder Schiphol nog altijd te zwaar belast, nieuwe boetes dreigen

Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren besloot het vorige (toentertijd demissionaire) kabinet dat het aantal bagage-afhandelaren op Schiphol op termijn wordt beperkt tot drie. Nu zijn er nog zes, en voor vier daarvan dreigt dus een boete, laat de Arbeidsinspectie vandaag weten. Door het werk voor hun personeel snel te verlichten met tilhulpen of taakroulatie kunnen zij voorkomen dat de boete daadwerkelijk wordt opgelegd.

Bij twee andere bedrijven houdt de Arbeidsinspectie een vinger aan de pols. Dat wil niet per se zeggen dat zij hun zaakjes beter op orde hebben dan de andere bedrijven, benadrukt de woordvoerder. "Het kan zijn dat de inspecties bij die bedrijven nog niet zijn afgerond."

Eerdere boetes

De huidige last onder dwangsom komt niet als donderslag bij heldere hemel. Al in mei constateerde de Arbeidsinspectie dat vier van de zes bedrijven hun personeel nog onvoldoende in bescherming namen.

Om welke bedrijven het gaat, meldt de Arbeidsinspectie niet. In september vorig jaar kregen alle zes de bagage-afhandelaren (KLM, AviaPartner, Dnata, Viggo, Swissport en Menzies) nog boetes, nadat een last onder dwangsom onvoldoende had opgeleverd.