Laura uit Haarlem verloor plots haar gehoor en evenwicht, maar er gloort hoop

Evenwichtsproblemen, duizeligheid, misselijkheid. Laura’s lichaam leek langzaam uit te vallen. En niemand die in het Haarlemse ziekenhuis een idee had van de oorzaak. Een tergend lange periode van onzekerheid volgde, met als dieptepunt die dag in april toen plots Laura’s gehoor volledig weg was. “Dat maakt je heel erg angstig. Je kunt niet eens meer communiceren.”

Auto-immuunziekte

De doofheid zette specialisten in Amsterdam op het juiste spoor. “In het AMC wisten ze binnen tien minuten wat er aan de hand was.” Autoimmune Inner Ear Disease, luidde de diagnose. In het Nederlands: auto-immuun-binnenooraandoening, een zeldzame ziekte die voor uitval van de evenwichtsorganen en het gehoor zorgt. “Toen begreep ik ook dat ik hier de rest van mijn leven mee zal kampen.”

Het was het moment dat Laura definitief afscheid nam van haar vroegere leven. Een leven waarin ze zwemonderwijzeres was, rolschaatste, wandelde. “Ik zat eigenlijk nooit stil.” En nu zag het er plots naar uit dat ze de rest van haar leven gedwongen was veel stil te zitten, vanwege die plotseling auto-immuunziekte.

Tekst loopt door onder de foto.