Mama is verslaafd: Haarlemse Judith (46) was nog nooit zo eerlijk en kwetsbaar

Op haar 19de kreeg ze haar eerste kind. Haar huwelijk liep al snel op de klippen. Toen ze op haar 21ste aan de cocaïne raakte, ging het snel bergafwaarts. Haar ouders zorgden grotendeels voor haar zoon. “Ik bleef nachten weg, deed beloftes die ik niet nakwam.”

Met haar tweede man begon ze ook crack te gebruiken. “Daar kwamen de eerste meldingen van huiselijk geweld. Van crack kun je paranoia worden. Hij had daar last van. Drie keer in de week was het raak, zeven jaar lang. Mijn hele lijf was bont en blauw. Zelf zat ik ook in de waan door het gebruik.”

Jeugdzorg komt in beeld

Het was een foute relatie waarin ze twee kinderen kreeg, weet Judith nu. “Naar de buitenwereld zag het er best gezellig en sociaal uit, maar wat er ‘s nachts gebeurde was een heel ander verhaal. Soms vreesde ik voor mijn leven dan belde ik zelf de politie. In die periode kwam ik in de kijker bij Jeugdzorg.”

Ze kreeg een jeugdgezinsbeschermer toegewezen. Toch wist ze haar verslaving jarenlang angstvallig verborgen te houden voor haar hulpverleners. “Als ik daar eerlijk over zou zijn, dan zouden mijn kinderen uit huis worden geplaatst. En ondanks mijn actieve gebruik en mijn gewelddadige relatie waren en zijn mijn kinderen mijn alles. Zij waren de drijfveer om niet het achterste van mijn tong te laten zien.”