Zoon blijkt verdachte in zaak dood Albert Visser, buren denken dat hij 'is geflipt'

Op dit moment verdenkt het Openbaar Ministerie de 31-jarige man van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Albert Visser was bijna vier jaar vermist.

De politie onderzocht meerdere scenario's, waaronder zelfmoord of een vertrek naar het buitenland. In maart 2023 werd bekend dat de politie een misdrijf niet uitsloot. Toch is de woning in Heerhugowaard aan de C. van Everdingenlaan, waar Visser bij zijn zoon inwoonde, nooit onderzocht.

Tot begin deze week. Voor een groot onderzoek werden de woning en achtertuin afgezet, en was het een komen en gaan van politie in de straat. Verschillende lichaamsdelen zijn dinsdag in het huis gevonden. Na onderzoek blijken die van Albert Visser te zijn. Hoe hij om het leven kwam, is nog onduidelijk. Waarom de politie pas deze week in het huis is gaan kijken, roept veel vragen op.

Heeft hij daar al die tijd gelegen?

Ook bij omwonenden, die geschokt reageren op het nieuws. "Nu is het echt", zegt een buurvrouw. Ze wil graag anoniem blijven.

"We hebben er nachten niet van geslapen. Zijn zoon heeft hier tot van de week nog gewoond. Heeft Alberts lichaam dan bijna vier jaar in dat huis gelegen? Dat moet toch zijn gaan ruiken? Misschien lag hij in de vriezer. In elk geval niet in de tuin."

Tegelijkertijd vertellen omwonenden tegen NH dat er tussen vader en zoon bijna altijd heftige ruzie was en dat Albert Visser 'ongepast seksueel gedrag' vertoonde.