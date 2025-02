Emotionele herdenking bij monument voor bemanning van gevonden viskotter

Een bijzonder en emotioneel herdenkingsmoment bij het Vissersmonument in de haven van Oudeschild. Nabestaanden van de bemanningsleden van de TX26 en andere Texelaars kwamen gister samen, omdat de kotter dit jaar is gevonden op de bodem van de zee én omdat het overmorgen precies 54 jaar geleden was dat hij vermist raakte.

Het is hartje zomer als stichting Onderzoek Maritieme Vermisten een poging doet om de al bijna 54 jaar vermiste Texelse viskotter TX26 'De tijd zal het leren' te vinden. Samen met duikteam Lamlash vaart voorzitter Cees Meeldijk naar een plek midden op de Noordzee, waar een nog onbekend wrak ligt. Dat wrak zou zomaar eens de TX26 kunnen zijn, blijkt uit onderzoek van de stichting.

Storm op zee

De viskotter raakte in de nacht van 17 op 18 november 1970 na een storm op zee vermist. Bemanningsleden Gerard van der Star, Klaas van der Star, Bouke Visser, Louis Eelman en Kees Witte overleefden het niet. Nabestaanden tasten al die jaren in het duister over die ene nacht. Maar: sinds een paar maanden is er eindelijk duidelijkheid.

