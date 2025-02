Mysterie in Andijk: wie heeft de plaatsnaamborden veranderd naar 'Dijkpop'?

Een mysterie, zo noemt de organisatie van Dijkpop het. In de nacht van donderdag op vrijdag zijn verschillende plaatsnaamborden van Andijk overgeplakt. Het dorp heet nu (gedeeltelijk) Dijkpop. Dit is waarschijnlijk gedaan om aandacht te vragen voor het aankomende jubileumjaar.

"Alsof het hele dorp omgedoopt is. Het werd wel eens tijd om Dijkpop écht goed op de kaart te zetten", zegt Yara Schuitemaker namens de organisatie. Het Dijkpop-bestuur houdt de lippen op elkaar: "Niemand weet wie deze mysterieuze actie heeft uitgevoerd of wat de reden is, maar het gonst van de geruchten...", zegt ze.

Weet Sinterklaas Andijk te vinden?

De timing van de actie is pikant, aangezien Sinterklaas morgen het dorp bezoekt. "Hopelijk weten ze Andijk evengoed te vinden, maar dat moet wel goed komen", verwacht Schuitemaker.

Dijkpop is het grootste festival van West-Friesland. Het bestaat sinds 1982 en verwelkomde vorig jaar ruim 7.000 bezoekers. Op de website van Dijkpop is een aftelklok te zien. "Die telt af naar een grote aankondiging, over vijf dagen", zegt Schuitemaker. "Wat dat is? Dat kan ik nog niet zeggen."

Te zien is dat niet alle plaatsnaamborden in het dorp zijn overgeplakt, zodat bijvoorbeeld de hulpdiensten het dorp nog goed kunnen bereiken. De organisatie van Dijkpop verwacht dat de nieuwe plaatsnaamborden na het weekend weer verdwenen zijn en dat Andijk dan gewoon weer Andijk heet.