Treinstaking treft 't Gooi: "Moet vier verschillende bussen nemen"

Het is iets na 07.00 uur wanneer enkele reizigers naar het bord met reistijden staren. Alle ritten staan fel in het rood: van en naar station Hilversum rijden geen treinen. Sommigen maken een foto ervan, anderen bellen snel naar hun werk.

'Vier verschillende bussen nemen'

Een jonge man moet voor zijn werk in de zorg naar Amsterdam en is druk in de weer met een reisapp. "Ik wist dat er een staking was, maar ik hoopte toch dat er een paar treinen zouden rijden." Dat is voorlopig niet het geval. "Dat is wel heel vervelend voor de patiënten." Hij hoopt dan ook dat hij nog kan meerijden met collega's uit Hilversum.

Een vrouw lijkt er berusting in te hebben. Ze zit op het ijzeren bankje en eet wat fruit. "Ik moet voor werk naar Utrecht", vertelt ze. Dat ze te laat komt is zeker. Nu moet ze wachten op de bus, maar dat wordt wel een flinke rit. "Ik moet vier verschillende bussen nemen om in Utrecht te komen." Met een beetje geluk komt ze iets voor 9.00 uur aan.

In de koffiezaak op het station is het voorlopig nog rustig. Gisteren merkte het personeel wel dat het drukker was en dat de omzet hoger lag dan normaal. Aangezien de reizigers toch moeten wachten, halen ze maar een koffie. "Ze waren wel wat geïrriteerder dan normaal", lachen ze. De hoop is dat het vandaag ook weer druk gaat worden. "Maar ik ga ervanuit dat de meeste mensen nu niet meer verrast zijn door de staking."

Spoorstaking bij ProRail

De staking zijn het resultaat van vastgelopen coa-onderhandelingen tussen vakbond FNV en ProRail. De vakbond wil een loonsverhoging van 13 procent, terwijl ProRail niet hoger wil gaan dan 6 procent. Daardoor vonden er eerder deze week ook al stakingen in Noord-Holland plaats.