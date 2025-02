Janey legt Indische levensverhalen vast: "Ze maakten noodgedwongen de oversteek"

Lieflijk Indië is de naam van het boek. Dat is eveneens de naam van de Haarlemse woongroep die in 2010 speciaal voor Indische Nederlanders is ingericht. Het is dan ook de plek waar Janey IJsendoorn langsging om de verhalen op te tekenen van de eerste generatie Indische Nederlanders. Zij maakten in de jaren ‘40, toen Indonesië onafhankelijk werd, noodgedwongen de oversteek naar Nederland.

Laatste kans

Een aantal van de bewoners is inmiddels de negentig gepasseerd. “Ik wilde er daarom niet te lang mee wachten”, legt Janey uit. “Dit is eigenlijk de laatste kans om de levensverhalen van deze mensen vast te leggen. Ze zijn oud, maar ze hebben nog veel levenslust. En dat terwijl ze zoveel hebben meegemaakt.”

