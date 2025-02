Extra aandacht brandveiligheid feestversiering: "Niemand wil het Hemeltje herbeleven"

Lianne Meijer, adviseur brandveilig leven van de Brandweer Amsterdam-Amstelland, zegt dat er gelukkig vooralsnog geen toename te zien is in brandincidenten met feestverlichting. Maar: "Voorkomen is beter dan genezen." Veel feestverlichting die men binnenshuis ophangt, is namelijk niet geïmpregneerd. Bij een demonstratie zien we dan ook dat alle producten die zijn gekocht bij een winkel waar veel Nederlanders hun versiering kopen, binnen een paar seconden bij open vuur in lichterlaaie staan.

Basisscholen en verzorgingstehuizen zijn locaties waarbij brandveiligheid misschien wel nog belangrijker is, omdat hier minder of niet zelfredzame personen aanwezig zijn. De brandweer benadrukt dus voor deze locaties onder andere het belang van een goed vluchtplan, dat nog is getest voor de feestdagen.