Hardlopers die 100 euro boete kregen voor mijden van regenplas vandaag voor de rechter

Het voorval maakte heel wat los. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat Kees en Jeroen uiteindelijk wel gewoon hun weg mochten vervolgen via het ruiterpad en dat ze - vanwege de omstandigheden- één boete kregen met zijn tweeën.

"Het is al meer dan een half jaar geleden, maar ik krijg nog steeds veel reacties", zegt Kees. "Het woord dat dan toch het meest voorbijkomt, is 'kinderachtig', dat die boete op deze manier is uitgeschreven."

PWN bleek namelijk onvermurwbaar: "De toegangsregel is: blijf op de paden", zei een woordvoerder na het voorval van een half jaar geleden. "Ook met regenval blijft die gewoon bestaan. De hardlopers hadden terug moeten lopen en van tevoren - via de site van PWN - kunnen checken welke paden gangbaar zijn en welke niet."

Waarom heeft het zover moeten komen?

De prent viel enkele weken later op de mat. De heren besloten bezwaar aan te tekenen, waarna radiostilte volgde. Tot nu. Vandaag staan ze voor de rechter voor hun 'verzet tegen de strafbeschikking' en kunnen ze hun kant van het verhaal doen.

Kees denkt dat hij sterk staat in de rechtszaal. Maar een beetje onnodig vindt hij het wel. "Wat ik gemist heb, is billijkheid: ik had verwacht dat PWN ons had uitgenodigd voor een kop koffie om erover te praten, maar dat is helaas niet gebeurd. En nu heeft het zover moeten komen dat we voor de rechter staan."

NH doet verslag van de zaak.