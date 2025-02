Man (28) op heterdaad betrapt nadat hij maandenlang voor hetzelfde huis masturbeert

“Hij is al vanaf juli bezig”, vertelt Dave* in zijn huis aan de Vinkenkrogtlaan in Velsen-Noord. “Dan kwam hij in de nacht voor het huis van de buren staan en bevredigde zichzelf. Ze hebben ‘m zelfs wel eens horen hijgen door een open raam.”

“Het was echt niet leuk”, vult zijn vrouw Alicja (45) hem aan. “We hebben hier twee dochters, tieners.” Dave: “En de dochter van de buren is ook een jonge vrouw, ze studeert. Het voelt gewoon onveilig, je weet niet wat zo iemand nog meer kan doen.”

Drie of vier keer in de week

Sinds deze zomer bezoekt de man het huis aan de Vinkenkrogtlaan ‘misschien één of twee keer in de maand.’ Maar de laatste tijd voert hij de frequentie van zijn nachtelijke bezoeken steeds meer op. “Tot wel drie of vier keer in de week”, aldus Dave.