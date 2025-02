Lichaam van vermiste Albert Visser (67) gevonden in woning in Heerhugowaard

Eerder werd al bekend dat er mogelijk sporen van menselijke resten gevonden waren in het huis. Onderzoek wijst nu uit dat in de woning meerdere lichaamsdelen zijn gevonden. Er is vervolgens onderzoek gedaan naar de vingerafdrukken en die blijken een 100 procent match te hebben met die van Albert Visser.

De politie geeft aan verder onderzoek te gaan doen naar de omstandigheden waaronder Visser is overleden. Eerder deze week maakte de politie bekend sterk rekening te houden met een misdrijf, waarop ook het onderzoek in de woning werd gestart.

Vermist sinds 2021

De Heerhugowaarder werd al sinds januari 2021 vermist, maar werd pas in oktober van dat jaar door een vriend als vermist opgegeven. De politie heeft een verdachte op het oog in de zaak, het gaat om een 31-jarige man.

Visser zou een hooglopend conflict met zijn zoon hebben, bij wie hij inwoonde in de woning waar ook zijn lichaam nu is gevonden. Het is niet duidelijk of zijn zoon ook de verdachte is in de zaak.