Dit zijn de vijf flitspalen die het meeste opbrengen in onze provincie

Bijna iedereen kent de beruchte flitspaal aan de rand van de provinciale weg in Zaandam, op de overgang naar de bebouwde kom. Deze paal flitst niet alleen voor snelheidsovertredingen, maar ook voor het door rood rijden. “Het is hier net een racebaan,” zegt een voorbijganger met zijn hond aan de lijn. “Vooral ’s nachts zie je ze met dure auto’s uit Duitsland voorbij scheuren. Dan wordt er hier even getest,” aldus de bewoner die vlakbij de weg woont.

Onderzoek van Independer wijst uit waar en hoe vaak er in Nederland boetes zijn uitgedeeld tijdens de eerste acht maanden van 2024. Alleen de flitspaal op de drukke kruising van de Stadhouderskade en het Leidseplein in Amsterdam overtreft de Zaanse paal 3894, met 9185 boetes. In Hilversum is eveneens waakzaamheid geboden: paal 6300 noteerde daar 8238 overtredingen en staat daarmee op de derde plek.

Flexibele flitspalen in opmars

Opvallend in de cijfers is de forse stijging van boetes bij flexibele flitspalen. In totaal zijn al 527.502 snelheidsovertredingen geconstateerd, meldt Independer, wat nu al 50.000 boetes meer zijn dan in heel 2023. De meeste hardrijders werden niet in Noord-Holland, maar in Zuid-Holland beboet.