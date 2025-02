Blokker belangrijk voor Hoornse historie: "Ze hebben Hoorn weer tot leven gebracht"

De familie Blokker doet wel vaker schenkingen. Zo kreeg het Museum van de 20e Eeuw al eens 75.000 gulden om een lift te bouwen. En ook het standbeeld van twee winkelende vrouwen 'Naar Blokkertje toe' is geschonken aan de stad.

Ook nadat de familie al niet meer in Hoorn woonde bleef de band tussen het bedrijf en de stad levend. Als voorbeeld geeft Lodde het jaarlijkse kerstcadeau dat alle medewerkers kregen. "Een Hoornse Broeder (red. gevuld Hoorns krentenbrood). En daarmee lieten ze ook in bijvoorbeeld winkels in het zuiden van het land weten dat de band tussen Hoorn en bedrijf er was."

Plannen voor Blokker-museum in Hoorn

In het pand waar Blokker ooit begon waren in 2012 nog plannen voor een Blokker-museum. "Het is een mooi groot gebouw. Maar Nederland zat toen nog midden in een financiële crisis, dus is het helaas niet doorgegaan. En daarna is het nooit met ter sprake gekomen."

Maar ook al verdwijnt de Blokker door het faillissement uit het vertrouwde winkelbeeld, het belang voor de historie is wat blijft, zo legt de Hoornse uit. "Ik denk dat het van grote betekenis is geweest dat zulke ondernemende gezinnen in de stad zijn geweest, die allerlei zaken op gang hebben gebracht."

Ze vervolgt: "Het was begin 20e eeuw ook het moment dat Hoorn weer tot leven kwam. En daar hebben zij zeker aan bijgedragen."