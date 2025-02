Floormanager Mariëtta raast als een tornado door het Amsterdam Museum

Er zijn van die mensen het museum van wie je als bezoeker niet weet dat ze er zijn. Maar als er ze niet zijn, loopt alles in het honderd. Mensen als floormanager Mariëtta Kooring.

Mariëtta heeft het vandaag extra druk, want er staan maar liefst drie evenementen op het programma waarvan de culturele introductiedag van het MBO veruit de grootste is. "Vandaag hebben we drie groepen van zestig studenten die daar voor komen", zegt ze met gevoel voor detail.

Ook voor floormanager Mariëtta is dit geen alledaagse dag. Maar 'nee, dat kan niet', komt bij haar niet snel over de lippen. Ze gaat ervan uit dat overal wel een oplossing voor is te vinden.

Als een tornado raast ze door het museum, want eigenlijk moet ze op drie plekken tegelijk zijn. "Er moet ook heel veel gebeuren op zo'n dag, je moet wel het tempo erin houden."

Even zitten voor een kop thee schiet er telkens bij in. Even leek het te gaan lukken. Maar nee, toch niet, want ze krijgt een belletje dat er een koerier voor de deur staat met allemaal spullen die weer ergens een plek moeten krijgen. Zo gaat het maar door.