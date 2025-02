Door clusterbui getroffen bollenboer blij met nieuwe waterberging: "Dit is een begin"

Bollenboer Willem is blij dat er nu eindelijk iets gebeurd in de polder. "Dit is een goed plan", vindt hij. "Het is op het land van mijn buren en zij worden daar netjes voor gecompenseerd." Door de berging kunnen gemalen langer hun werk doen en daar hebben de Sammerpolder en omliggende polders baat bij.

Maar helemaal tevreden is hij nog niet. Al sinds 'de ramp' pleit hij voor een noodplan en meer snelheid in het nemen van maatregelen. "Wij dragen al die jaren voorstellen aan om het waterbeheer te verbeteren. Zo zouden kwekers zelf in de Sammerpolder moeten kunnen gaan pompen, zodat we niet afhankelijk zijn van het gemaal. Dit is heel simpel en had allang gerealiseerd kunnen zijn."

Ook moeten wat de agrariërs betreft de Berger- en Egmondervaart voor de afwatering een verbinding krijgen met de Sammerpolder, en moet er haast gemaakt worden met het verbreden van het sluisje in de Alkmaarse wijk Hoefplan. "Dat is een bekende bottleneck, waar ze nu eindelijk naar aan het kijken zijn. Maar deze nieuwe berging is zeker een eerste stap."