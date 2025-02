Sinterklaas komt aan in historische haven van Hoorn

Vorig jaar moest de Sint een barre tocht doorstaan om door storm en regen veilig in Hoorn aan te komen.

Dit jaar wordt er voor de komst van de Sint alvast goed opgewarmd. Presentatoren Jorrit en Rox startten de dag aan de Hoornse kade met ochtendgymnastiek, samen met de dansers van dansschool Moves.

Aan de voorbereidingen heeft het in ieder geval niet gelegen. Verslaggeefster Samantha de Groot was gisteren namens NH Radio op bezoek José Linders van het organisatiecomité. Zij vertelde dat er ongeveer 100 vrijwilligers helpen bij de Hoornse Sinterklaasintocht. Ook aan de zoetekauwen is gedacht, want de Sint en zijn Pieten hebben - naast de cadeautjes - maar liefst 700 kilo aan pepernoten mee aan boord.

Mediapartner Van Hoorn Zeggen was erbij: