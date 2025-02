Amsterdam blijft veiligheidsrisicogebied, demonstratieverbod opgeheven

De noodverordening werd vorige week vrijdag ingevoerd door de burgemeester voor het weekend, naar aanleiding van meerdere geweldsincidenten in de stad. Zondag stelde Halsema een nieuwe verordening in tot het middaguur van vandaag. Deze wordt niet nu vernieuwd.

Volgens Halsema was een nieuwe noodverordening 'niet meer aanvaardbaar of juridisch houdbaar'. Daarnaast kost het handhaven van het demonstratieverbod veel politie-inzet en is 'vreedzaam demonstreren ook een noodzakelijk ventiel voor de vele emoties en spanningen die in onze stad leven'.

Demonstreren mag weer

Dit betekent onder andere dat er vanaf vandaag 12:00 uur zonder ontheffing kan worden gedemonstreerd. "Vanwege de aanhoudende onrust en spanningen in de stad, blijft de vrees voor wanordelijkheden actueel", schrijft Halsema. "Elke demonstratie wordt daarom beoordeeld op basis van de Wet openbare manifestaties. Dit betekent dat er extra voorwaarden aan demonstraties kunnen worden

verbonden of dat deze in het uiterste geval kunnen worden verboden."

Ook blijft de gehele stad tot maandag 12.00 uur een veiligheidsrisicogebied. Maandagochtend beslist de driehoek - burgemeester, justitie en politie - of deze moet worden verlengd.

Alsnog demonstraties

Ondanks het verbod, zijn er al meerdere demonstraties geweest. Zondagmiddag op de Dam, dinsdag tijdens het spoeddebat voor de Stopera en gisteravond weer op de Dam. Het protest bij de Stopera en die van gisteravond hadden wel een ontheffing gekregen, maar moesten dan wel plaatsvinden in het Westerpark.