1000 dagen oorlog in Oekraïne: zo kwam in Noord-Holland de hulpstroom op gang

Precies 1000 dagen geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Een enorme vluchtelingenstroom kwam op gang en er was veel hulp nodig. Vrijwel direct schoot Noord-Holland te hulp: mensen stelden hun huizen open voor vluchtelingen, provinciegenoten zamelden spullen in of trokken soms zelf richting Oekraïne om de inwoners daar te helpen. NH blikt terug hoe onze provincie de Oekraïners massaal te hulp schoot tijdens de begindagen van de oorlog.