Paardenasiel van Patricia in de knel, wie heeft een nieuwe vaste locatie?

Tijdelijke locatie

Het nieuws slaat in als een bom. Toch heeft Patricia nauwelijks tijd om het op zich in te laten werken; ze schiet direct in de actiemodus. Met een beetje geluk weet ze een tijdelijke verblijfplaats te regelen, maar echt opgelucht is ze niet.

De grootste druk is er even af, maar achteroverleunen is geen optie. "De locatie is slechts voor twee jaar beschikbaar, en er staat helemaal niets," vertelt ze. "Er moet eerst een nieuwe stal gebouwd worden voordat ik de paarden en andere dieren kan verhuizen. Dat kost ontzettend veel geld, terwijl ik nog geen buffer heb."