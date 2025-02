Stuifzand en water maken fietsen door duinen onmogelijk: ANWB en Fietsersbond willen actie

Behalve verstuivende duinen, vormen ook hoosbuien een gevaar voor de toegankelijkheid in de duinen. Door de extreem natte herfst van 2023 is een aantal paden onder water komen te staan. PWN heeft op meerdere plekken bruggen geplaatst, maar die zijn inmiddels weer weggehaald. De vrees van de Fietsersbond is dat een nieuwe natte periode nog meer fietspaden onbegaanbaar zal maken. Daarom wil de bond meer concrete maatregelen, zoals die zijn genomen bij knelpunt de Blijdensteinsweg in Bergen.

Jonathan Weegink roemt de voortvarendheid waarmee de provincie in Bergen te werk is gegaan. Maar hij vindt het te weinig. ''We willen concrete plannen zien en die bovendien binnen niet al te lange tijd uitgevoerd zien worden.''

Botsende belangen

Gedeputeerde Jeroen Olthof, verantwoordelijk voor mobiliteit in de provincie, zegt de opwinding onder de fietsers te begrijpen en er in goed overleg ook iets aan te zullen doen. Op welke termijn is nog niet duidelijk. ''Zowel de natuur als een goede fietsinfrastructuur is heel belangrijk. Maar we zien dat de belangen soms botsen. Dan moet je keuzes maken. Daar kijken we nu zorgvuldig naar.''