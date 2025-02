Winters weer op de loer, na het weekend kans op sneeuw

Vandaag hangt er een 'grote grijze massa' boven onze provincie. Die bewolking blijft, en het wordt 11 graden. De wind is zwak. Vrijdag en zaterdag komt daar weinig verandering in: ook dan is het bewolkt en blijft het droog.

Vanaf zondag verandert de situatie, dan nadert vanuit het noorden veel koudere lucht onze provincie. Na het weekend is de kans op neerslag erg groot. Dat kan volgens NH-weerman Jan Visser grote hoeveelheden neerslag opleveren, waaronder ook hagel. De temperatuur daalt en ook de wind neemt toe, waardoor het echt onstuimig kan worden.

Natte sneeuw

In de loop van volgende week neemt de temperatuur nog verder af. Die zakt vanaf woensdag overdag naar een graad of 5. "Er kán dan ook natte sneeuw gaan vallen, maar dat is nog niet zeker te zeggen." Een goede winterjas en dikke sjaal zijn dus geen overbodige luxe.