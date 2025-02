112-blog | Ongeluk zorgt voor file op de A9 richting Alkmaar • Man gooit dakpannen van hotel

14 november 2024, 07.25 uur

Door een eenzijdig ongeluk op de Vergierdeweg in Haarlem is een spoor van vernieling achtergelaten. Meerdere lantaarnpalen en een boom moesten het ontgelden. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met diegene gaat, is niet bekend. Ook is niet bekend of er alcohol in het spel was.