281 personen aangehouden op de Dam na verboden pro-Palestijnse demonstratie

Voor deze demonstratie was een ontheffing verleend, maar de voorwaarde was dat de demonstratie op het Westergasterrein zou plaatsvinden. Daar hebben de demonstranten zich niet aan gehouden, en dus greep de politie in.

Rond 18.00 uur verzamelt de groep zich gisteravond op de Dam. De politie stelt dat er meermaals gewaarschuwd is om de Dam te verlaten. Een deel deed dat ook, een groot deel ook niet. De 265 personen die bleven, zijn ingesloten en met bussen overgebracht naar het Westergasterrein of het Westelijk Havengebied. Dat meldt de politie.

Bussen vernield

Tijdens die busritten ging het niet overal goed. De politie zegt dat er vernielingen zijn aangericht in de bussen. Daardoor is de Mobiele Eenheid in het Westelijk Havengebied in actie gekomen. Daar zijn beelden van, die nu circuleren op sociale media. 'Het optreden met geweld van de politie is altijd heftig om te zien en wordt getoetst en beoordeeld. Ook in dit geval. De precieze aanleiding van het optreden van de Mobiele Eenheid in dit specifieke videofragment wordt onderzocht', laat de politie weten.

Verder zijn er nog 8 personen aangehouden voor het bezit van voorwerpen 'die mogelijk de openbare orde zouden verstoren of letsel kunnen veroorzaken'. Ook zijn er nog mensen aangehouden voor geweldpleging, vernieling, en baldadigheid.

Toch leek de demonstratie redelijk rustig te zijn verlopen. Bekijk hier de video: