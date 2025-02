Honderden handtekeningen tegen woonzorgboerderij Purmerend, bewoners vrezen overlast

Zo’n 100 mensen zijn woensdagavond met spandoeken naar het gemeentehuis in Purmerend afgereisd. Onder luid applaus laten insprekers hun mening horen: “Ik heb nu al heel veel overlast van jongeren in een nabijgelegen parkje. Straks wordt het alleen maar erger”, zegt één van de buurtbewoners.

Op tafel ligt het plan van de gemeente om een zorgboerderij te realiseren voor Purmerenders die nergens anders meer terechtkunnen. Het gaat om mensen die moeilijk integreren in de samenleving, veel zorg nodig hebben of kampen met een verslaving.

De bewoners die vanavond inspreken geloven niet dat de locatie aan de Jaagweg geschikt is voor de doelgroep. “De boerderij ligt pal naast de provinciale weg. Dat lijkt me niet prikkelarm”, zegt een bewoner in het gemeentehuis Ook is ze bezorgd of de drukke weg wel veilig is, of dat nieuwe bewoners daar ’s nachts overheen zullen lopen.

Met name het plan dat de nieuwe bewoners drugs mogen gebruiken in de zorgboerderij, leidt tot veel weerstand. Tijdens het debat laten de bewoners luid van zich horen, maar als de voorzitter dreigt om de zaal te ontruimen keert de rust snel terug.

De actievoerders konden woensdagavond op steun rekenen van de PVV, VVD, Forum en PB21. GroenLinks is wel voor het plan. Op 28 november bepaalt de gemeenteraad of de woon-zorgboerderij aan de Jaagweg er daadwerkelijk komt.