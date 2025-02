Taakstraf voor Alkmaarder na bedreigen journalist Noordhollands Dagblad

"We hanteren bovendien het uitgangspunt in dit soort zaken de strafeis fors te verhogen, mede bedoeld om de positie van journalisten te versterken."

Op de zitting in de Alkmaarse rechtbank zei officier van justitie vandaag: "De verdachte probeerde de openbaarheid van rechtspraak tegen te werken, door met represailles een journalist proberen te dwingen een publicatie te rectificeren of verwijderen. Die is hiervan geschrokken; hij is in zijn privéleven gedwongen iets te doen dat indruist tegen zijn beroepsethiek."

Het OM eiste een werkstraf van veertig uur. De rechtbank ging daarin mee.

Een goede en bovendien belangrijke uitkomst, volgens NHD-hoofdredacteur De Vries. Ze is ook voorzitter Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.

"Ik ben blij met deze uitspraak, en ik hoop dat dit een belangrijk en luid signaal is naar mensen die denken dat je de journalistiek met bedreigingen naar je hand kunt zetten."

Volgens haar speelt dit steeds vaker bij de krant.

'Bedreiging komt vaker voor'

"Zowel online als op straat komt het helaas komt het steeds frequenter voor dat onze journalisten en fotografen worden uitgescholden en bedreigd. Wat deze zaak heftiger maakte dan anderen, was dat het gezin van onze verslaggever in de bedreiging betrokken werd."

Het artikel over de man is overigens nooit offline gehaald. "Wij zwichten niet voor die bedreigingen, we blijven ons werk doen."

De Alkmaarder was wel bij de zitting, maar werd niet bijgestaan door een advocaat.