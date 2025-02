Hoe Blokker groot werd in Hoorn, maar 128 jaar later toch ten onder ging

Het is 1996, de hoogtijdagen van Blokker. Het bedrijf bestaat 100 jaar en viert dat op grootse wijze. Niets wijst op wat 28 jaar later toch zou gebeuren: een faillissement.

Om het jubileum te vieren wordt er dat jaar een boek uitgebracht. Jaap- en Albert Blokker, kleinzonen van oprichter Jacob, schrijven de inleiding. "Futurologen voorspellen al jaren het einde van de winkel. Moeder de vrouw van straks zou van achter haar huishoud-PC met modem, al haar aankopen thuis gaan verrichten."

De mannen zijn niet onder de indruk van de komst van internet. "Van dit soort voorspellingen gaan slechts onze mondhoeken krullen." Maar dit is dan ook nog de tijd dat men liefkozend sprak over 'naar Blokkertje toe'. Die uitspraak werd vereeuwigd in een standbeeld van twee vrouwen met boodschappentassen in de hand.

Jacob Blokker (22) start in 1896 met eerste winkel

Het begon allemaal in 1896, toen de 22-jarige Jacob Blokker met zijn vrouw Saapke de 'Goedkoope IJzer- en Houtwinkel' aan het Breed 22 begon. De naam van de winkel staat nog steeds op de gevel van het pand.

Daarna gaat het snel en worden in dezelfde straat nog eens vijf winkels geopend. In 1923 wordt er op de hoek van de Veemarkt en het Breed een speciaal warenhuis gebouwd. Blokker zou tot 2016 in dit pand blijven.

