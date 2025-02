'Badkuip' die Haarlemmermeer moet beschermen tegen overstromingen blijkt lek

Sinds eind vorige week wordt de piekberging getest in aanloop naar de officiële opening in het voorjaar. Afgelopen donderdag stroomde het stuk land in iets meer dan 24 uur helemaal vol.

De piekberging is een stuk weiland dat dient als een soort badkuip bij overstromingen. Als het water in de Ringvaart te snel stijgt, dan kan het water weglopen naar deze berging. Omdat deze piekberging nieuw is, test het hoogheemraadschap of de berging waterdicht is.

"De berging is lek. Daarom hebben we het waterpeil gecontroleerd laten zakken. Dat was twee meter en is nu nog een halve meter", aldus Kirsten Barnhoorn van Rijnland. Eigenlijk zou de stop pas rond deze tijd uit de 'badkuip' worden getrokken, maar vanwege de ontdekking van het lek is dat een paar dagen vervroegd.