Teruglezen: Bekijk hier hoe de demonstratie op de Dam verliep

13 november 2024, 22.40 uur

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) doet een dringend beroep op andere politici om politie-operaties over te laten aan het lokale gezag:

De Amsterdamse driehoek doet een dringend appel om lopende en ingewikkelde politie-operaties over te laten aan het lokale gezag dat opereert op basis van informatie en advies van politiespecialisten. De politie in Amsterdam dient op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig te zijn waarbij capaciteit en inzet verdeeld wordt en strategisch wordt ingezet. Dat is het werk van politiespecialisten. Ongeïnformeerde kwalificaties en het uitoefenen van politieke druk is olie op het vuur. Het trekt nieuwe demonstranten en relschoppers aan, het kan leiden tot escalaties die ook de politie onveilig maken.

Afgelopen maandag is de tweede noodverordening van kracht gegaan waarin een ontheffing is opgenomen, met instemming van de raad, en ook door partijen die zich er nu tegen keren. De demonstratie op de dam is verboden, voor het Westerpark is wel een ontheffing gegeven. De politie heeft demonstranten op de dam aangehouden en afgevoerd en treedt op tegen mensen die zich erbij voegen en uit zijn op rellen. Beheersing van de openbare orde is het doel.