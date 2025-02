Met Sinterklaas in aantocht kunnen de feestmaanden voor ondernemers beginnen

"Dit is echt de drukste tijd van het jaar. Na de zomer is het ineens zover en gaat alles op volle toeren draaien.", vertelt Barry Dunselman van Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad. Hij is samen met zijn broer en vader eigenaar van de gelijknamige Bakkerij. Vader Peter is, in de vestiging aan de Beatrixstraat, druk bezig met het maken van een nieuwe voorraad marsepeinletters. Het familiebedrijf bestaat bijna 165 jaar en kent ondernemend Den Helder op-en-top.

"Dit jaar begon lastig met hoge energieprijzen, verhoging van lonen via de cao en duurdere grondstoffen. De kosten schoten dus de lucht in. Maar daar moet je mee omgaan als een gegeven: het is nu eenmaal zo. En nu is er meer rust. Door de loonstijging beginnen mensen ook weer wat meer uit te geven. Dat beginnen we echt wel te merken hier in Den Helder. Er is weer vertrouwen. Voor veel ondernemers komt nu de tijd er aan om het te gaan verdienen."

Klanten zoeken positiviteit

Kirsti Muijs heeft in het centrum van Den Helder een winkel voor alles om je huis mooier te maken, Ze merkt aan drukte dat het DE tijd van het jaar is. "Oktober en november gaan mensen echt in huis aan de slag. Onze buitendienst is volop in touw nu en mensen komen straks voor de accessoires. Ik heb het idee dat het dit jaar ook al vroeger begint. Misschien wel door alle ellende in de wereld. Mensen zijn op zoek naar gezelligheid, positiviteit. En die positiviteit kunnen wij brengen."

