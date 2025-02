"Gewapende mannen bij uw woning gezien": nepagent herkenbaar op beeld

De 79-jarige vrouw denkt dat ze maandag 23 september rond 18.30 uur door een politiemedewerkster wordt gebeld. De vrouw aan de andere kant van de lijn waarschuwt haar en vertelt dat vier mannen met een Kalasjnikov bij haar woning zijn gespot.

Twee van hen zouden zijn opgepakt, het andere duo nog niet: die zouden zomaar eens terug kunnen keren naar het huis van de vrouw.

Bang gemaakt

Ze wordt zo bang gemaakt dat ze meegaat in dat enge verhaal. Aan haar deur komt een man, iemand die zogenaamd bij de politie werkzaam is en op pad gestuurd is door de vrouw aan de telefoon om haar waardevolle spullen veilig te stellen.



"Ik had de goederen in vertrouwen meegegeven, omdat ik echt dacht dat zij beiden van de politie waren. Ik voel mij zó erg in de maling genomen"

Slachtoffer

De schade betreft twee pinpassen inclusief pincode. De dief probeerde daarmee te pinnen in Castricum, dat lukte niet. Naast de pinpassen zijn er spullen en geld buitgemaakt: haar gouden sieraden: een ring, een horloge, ketting en armband. Bij elkaar hebben de spullen een waarde van 15 duizend euro, en nog eens duizend euro aan cash geld.