Explosiefleggers in Haarlem zorgen voor enorme schade in de buurt

Die bewuste zondag 3 november gaan rond 23.00 uur de twee explosieven vrijwel gelijktijdig af in Haarlem. De politie vermoedt dat er sprake is van een verband tussen de twee incidenten.

Schade, knal en alarmen

Aan de Paul Krugerstraat zien we op beelden dat die zondagavond 3 november een verdachte komt aanlopen. Hij is met zijn telefoon bezig en hij belt vermoedelijk met de andere jongeman die verderop in de wijk staat, ook met explosief materiaal.Hij legt het materiaal neer, steekt het aan en rent daarna snel weg. Er volgt een enorme knal, met enorme schade en alarmen die afgaan.

Vermoedelijk rent de verdachte via de President Steijnstraat in de richting van de Kloosterstraat. De man is ongeveer 1 meter 80 en heeft een donkerkleurige Under Armour-jas aan met een donkerkleurige trui eronder met capuchon. Hij draagt een donkere broek van Adidas met rode strepen op beide zijden vanaf de kniehoogte tot de enkel. Op de rechterzijde van zijn broek zien we het logo van de voetbalclub Manchester United.

Gil van de bewoonster

Niet veel later is het iets verderop in de wijk opnieuw raak, dan een explosie bij een woning aan de Borneostraat. Een andere verdachte loopt naar de woning, legt wat neer, rommelt in zijn zak en steekt vervolgens wat af. Ook hier horen we hem aan de telefoon praten, met dus vermoedelijk die jongen die in de Paul Krugerstraat staat.

De knal is enorm en de gil van de bewoonster van het huis is te horen. Het slachtoffer wil namelijk naar de deur lopen, maar wordt net op tijd door haar dochter tegengehouden. “Dit had heel anders kunnen aflopen”, zegt de politie.

De verdachte rent de Borneostraat uit, vermoedelijk via de Spaansevaartstraat naar de Sumatrastraat, Bloemfonteinstraat in de richting van de Reitzstraat. De man is ongeveer 1 meter 80 en heeft een zeer donkere huidskleur, draagt een donkergekleurde jas, met een donkere broek, witte sportsokken en zwart-witte schoenen.

Herken je de verdachten? Of één van hen. Meld je bij de politie of doe je tip anoniem: