Leerlingen van bedreigde school: "Durfde niet meer naar de les"

Sommige scholieren maakten dankbaar gebruik van de situatie. "Sommige leerlingen vonden het ook gewoon een goed excuus om naar huis te gaan, denk ik", beredeneert een meisje. De jongeren die om 14.00 uur weer naar huis fietsen na hun schooldag, geloven niet dat er een serieuze dreiging is geweest.

"Ik heb geen idee waar het vandaan komt", vertelt een scholiere. "Misschien jongens die stoer willen doen of zo. Of het gaat wél gebeuren...", twijfelt ze. "Maar sowieso niet bij deze Yuverta, denk ik."

Sommige scholieren doen er een beetje lacherig over. Zo vertelt een jongen van 14 lachend: "Ik zei nog tegen mijn docent: 'meneer, zo kan ik echt geen examens doen, hoor. Ik ben veel te bang." Zijn examens gingen vandaag gewoon door.

Bedreigingen

Het is niet de eerste keer dat er bedreigingen aan scholen worden geuit via sociale media. In mei vorig jaar hadden zeker twintig scholen te maken met onlinebedreigingen, waarvan er enkelen hun deuren sloten uit veiligheidsmaatregelen. Dat ging om zowel basisscholen als middelbare scholen.

De politie roept op om voorzichtig om te gaan met berichten over deze dreigementen. "We willen onnodige paniek, met name onder jongeren, zoveel mogelijk voorkomen." Ook ontvangt de politie signalen dat de bedreigingen inmiddels door anderen worden nageaapt. "Het is een scenario dat deze nieuwe bedreigingen geïnspireerd zijn door de eerste serie berichten."