Tweede treinstaking in één week: wat merkt Noord-Holland?

Medewerkers van de verkeersleidingsposten van Amersfoort en Utrecht leggen tussen 6.00 uur en 9.00 uur het werk neer. Volgens een woordvoerder van NS hebben ook reizigers 'aan de randen van Noord-Holland' daar last van. Zo is er geen treinverkeer in Hilversum en de rest van 't Gooi. Ook Weesp is minder goed bereikbaar. Daarnaast rijden er fors minder treinen naar Schiphol Airport.

Voor reizigers uit bijvoorbeeld Alkmaar, Hoorn of Schagen is het nog moeilijk te zeggen wat de gevolgen van de staking in Midden-Nederland gaan zijn. "Vanuit de rest van de provincie naar bijvoorbeeld Amsterdam reizen is gewoon mogelijk, maar naar Utrecht gaat niet lukken", aldus de woordvoerder. Zij adviseert reizigers om vlak voor vertrek de Reisplanner van NS te raadplegen.

