Klanten treuren om Blokker: "Heb nog tienduizend spaarpunten"

Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd, vanochtend werd bekend dat het nu toch echt gedaan is met de Blokker. Hoewel de winkels voorlopig nog open blijven, is de winkelketen die in 1896 in Hoorn ontstond, failliet verklaard.

Voor veel vaste klanten is het een vreemd idee dat het logo van Blokker straks definitief uit het straatbeeld verdwijnt. "Als je misgreep in huis: even snel naar het Blokkertje, want zij hadden het wel. Dat is nu over", zegt een vrouw. "Blokker is toch wel een begrip geweest", zegt een andere klant. "Als je iets nodig had, ging je naar Blokker."

'Koop maar op internet'

Blokker leed al jaren flinke verliezen. Uiteindelijk ging de keten onder meer ten onder door de forse concurrentie. Toch klinkt er ook kritiek in De Huesmolen: "Ze hadden vaak spullen niet op voorraad. 'Koop het maar op internet', kreeg je dan in de winkel te horen. Maar ik ben geen internetfanaat, dus dat schiet voor geen meter op."

Dezelfde vrouw vraagt zich samen met veel andere klanten af of ze haar spaarpunten nog kan inleveren. "Ik begreep dat dat nog gewoon kan. De pot met punten staat op tafel. Ik denk dat ik wel tegen de tienduizend aan zit. Ik heb gekeken voor een koffiezetapparaat, maar die kost 45 duizend punten. Daar kom ik dus nooit meer aan. Ik hoop dat ik er nog een paar kopjes van kan kopen. En anders geef ik ze aan een goed doel."