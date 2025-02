School in Aalsmeer online bedreigd, veel leerlingen zelf naar huis

Een medewerker van de school aan de Jac. P. Thijsselaan laat weten dat er geen sprake is van paniek onder de leerlingen. "We zijn op de hoogte van de dreigementen, maar het is rustig hier. Scholieren en ouders zijn natuurlijk erg bezorgd, dat snappen we volledig. Inmiddels zijn veel leerlingen wel eerder naar huis gegaan, maar daar hebben we op een dag als vandaag alle begrip voor."

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen welke precieze maatregelen er rondom de school worden genomen. "We gaan zowel zichtbaar als onzichtbaar te werk, maar onze agenten zullen zeker vandaag wel duidelijker in de buurt van de school aanwezig zijn."

Politie wil paniek voorkomen

De politie roept op behoedzaam met berichten over de dreigementen om te gaan. "We willen onnodige paniek, met name onder jongeren, zoveel mogelijk voorkomen." Ook krijgen ze signalen dat de dreigementen inmiddels door anderen worden nageaapt. "Het is een scenario dat deze nieuwe bedreigingen geïnspireerd zijn door de eerste serie berichten."