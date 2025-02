Aalsmeerse fysiotherapeut ontkent seksueel misbruik van meerdere vrouwen

Het laten uittrekken van de beha is volgens hem sinds een jaar of tien minder gebruikelijk dan voor die tijd. Hij merkt dat de handelingen en werkwijze van fysio's sinds een jaar of tien kritischer worden bekeken. "Het accent ligt op het negatieve. Bij een gynaecoloog houd je ook je broek niet aan."

B.'s praktijk in Aalsmeer is momenteel op last van het OM gesloten. Hij mag in afwachting van het vonnis wel mannen behandelen, maar alleen in de praktijk en onder toeziend oog van Den Hengst. "Hij is zoekend naar een nieuwe balans", legt zijn collega uit.

Betrouwbaarheid zorgprofessional

De officier vindt de verklaringen van de vrouwen betrouwbaar. Ook is er volgens haar genoeg steunbewijs, omdat vrienden en familie in de meeste gevallen kunnen bevestigen dat zij overstuur waren na een behandeling van B.

Dat hij een zorgverlener is, zou volgens haar strafverzwarend moeten werken. "Een slachtoffer zei treffend: in de kroeg had ik hem een tik gegeven, maar nu lag ik daar. Door de behandelrelatie durfden ze niet te zeggen dat het niet oké was. Er is misbruik van ze gemaakt in een situatie van pijn." De vrouwen betwijfelen of zij ooit nog een mannelijke zorgverlener zullen vertrouwen.

De officier eist 1,5 jaar cel met een voorwaardelijk deel van een halfjaar. Daarnaast wil ze dat de rechter hem verbiedt om nog vrouwen te behandelen. Volgende week woensdag gaat de zaak verder met het pleidooi van B.'s advocaat. Op 11 december doet de rechtbank uitspraak.