Merel leeft in armoede, toch helpt ze 20 gezinnen de feestdagen door

Eén grote droom

Waar ze zichzelf eerst wel voor haar kop kon slaan, dat ze het zover had laten komen, voelt ze nu hele andere emoties. "Ik ben heel trots en ook op mijn kinderen. Het zijn ook echte helpers en denken goed mee wat geschikt is voor een gezin dat we ondersteunen. We hebben ook een groepsapp met elkaar zodat we elkaar naast de feestdagen ook een handje kunnen helpen."

Hoewel Merel haar hart nu rijk is aan liefde en geluk, heeft ze nog één grote droom. "Ik wil groter. Over vijf jaar wil ik een echte stichting zijn en een non-profit organisatie hebben. Zodat ik meer tools heb om gerichtere hulp te bieden."