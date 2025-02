Fietspad naar Zandvoort krijgt een naam: Blauwe Tram uit de vergetelheid

''Daar moest een einde aan worden gemaakt en daarom staan we hier'', zegt wethouder Gert-Jan Bluijs als hij de vlag van Zandvoort van het naambord haalt en daarmee de naam zichtbaar wordt. ''Op deze manier willen we de geschiedenis van Zandvoort laten herleven. Dat gaan we de komende maanden op meerdere plaatsen doen, met een foto erbij van zoals het er vroeger uitzag.''

De Nieuwe Blauwe Tram

Op het moment dat Bluijs de openingshandeling verricht, wordt in een werkplaats in de Haarlemse Waarderpolder gewerkt aan een nieuwe Blauwe Tram. Een groep vrijwilligers is naast het NZH Vervoer Museum bijna dagelijks bezig met de bouw van de zogeheten Beijnestram. Dat was de meest luxe onder de Blauwe Trams.