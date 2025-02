Gepensioneerde Dick kwam speciaal naar station om reizigers op weg te helpen

Hij valt niet alleen op door zijn lengte. Ook het gedrag van Dirk Jacobs trekt in de loop van de ochtend de aandacht op het voorplein van station Haarlem. Hij oogt in eerste instantie misschien als een forens, maar tussen 08.00 en 09.00 uur ‘s ochtends is hij bijna continu ándere reizigers op weg aan het helpen. Als hij niemand spreekt, nipt hij even aan zijn blikje Red Bull, de ogen gespitst op reizigers die niet weten welke bus zij moeten pakken. Open en dienstbaar stelt hij zich op.

Met pensioen

"Ik kan het toch niet loslaten", vertelt Dick lachend. "Ik was 40 jaar bezig met het openbaar vervoer, toen ik als beleidsmedewerker voor de provincie Noord-Holland werkte." Sinds een half jaar is hij met pensioen. "Toen ik over de staking hoorde, besloot ik om deze ochtend naar het station te gaan. Al die buslijnen en routes zitten nog zo in mijn hoofd. Dan is het makkelijk om mensen op weg te helpen."