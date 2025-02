Ondanks noodverordening opnieuw demonstratie aangekondigd op de Dam

"Dit is meer dan een protest. We staan voor gerechtigheid, saamhorigheid en waarheid", schrijven de organisaties in hun aankondiging op Instagram. Het is een protest tegen de anti-moslimbeleid dat de overheid voert volgens de organisaties. Onder andere 'Amsterdam Student Encampment' deelt de post, een organisatie die ook bij veel eerdere protesten betrokken was.

Er geldt sinds afgelopen vrijdag een noodverordening in de stad, waardoor onder andere niet gedemonstreerd mag worden, deze geldt vanavond nog steeds.

Afgelopen zondag vond ook een demonstratie plaats op de Dam. Daar werden tientallen demonstranten aangehouden. Gisteren werd ook een demonstratie aangekondigd bij de Stopera. Deze werd op uitzondering toegestaan, maar wel op het Westergasterrein. Maar daar verscheen niemand en bij de Stopera bleef het ook vrij stil.

Witte doeken uit het raam

De organisatie roept mensen die niet naar de demonstratie durven komen op om een Palestijnse vlag of een wit doek uit het raam te hangen om toch in verzet te komen.

De demonstratie is niet aangemeld bij de gemeente: "Als dit op sociale media groter wordt bereiden we ons er wel op voor", laat een woordvoerder weten.