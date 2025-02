Bier gebrouwen met de smaak van 'het zaad van de stad'

We vroegen aan de man die alles weet van de bomen in Amsterdam, Hans Kaljee, of het een beetje te drinken is. "Een beetje hoppig, maar ook wel een beetje nootachtig. Heerlijk." De bomenconsulent legt uit dat er in de bloesem van de iep een klein nootje zit: "Het is eigenlijk een klein amandeltje en dat geeft die smaak. De iep is mijn lievelingsboom. Hij is de taaiste rakker van de stad en kan veel hebben. Super, dat we 'm nu ook kunnen proeven."

Er was al iepenparfum en ook banketbakker Holtkamp maakte al eerder taartjes met iepenextract maar een biertje is nieuw. Er komt volgend jaar ook een 0.0-versie.