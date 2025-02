Winkelketen Blokker officieel failliet, winkels blijven voorlopig open

De van oorsprong Hoornse winkelketen verkeert al langer in grote financiële problemen: de afgelopen jaren kampte het bedrijf met miljoenenverliezen. Daarom werd er begin deze maand uitstel van betaling aangevraagd. Dat betekent vaak faillissement. Dat nieuws kwam toen al hard aan bij de vaste klanten van de winkel: "Blokker hoort toch een beetje bij Hoorn."

De Blokker zag in 1896 het levenslicht, in een gebouw aan het Breed 22 in Hoorn. Later zat de winkel onder meer op de hoek van Veemarkt, waar zelfs een standbeeld verwijst naar die historie.

Hieronder zie je hoe vaste klanten reageerden op het uitstel van betaling: